Два дома с дымоходами ремонтируют в САО

Специалисты городского фонда капремонта проводят масштабную реконструкцию пятиэтажного дома №7 на улице Клары Цеткин в Войковском районе и семиэтажного дома № 23 корпус 7 на улице Новопесчаной в районе Сокол.
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