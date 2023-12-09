Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества

Политики пожелали гражданам сил, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря.
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