Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Героев Отечества

Политики пожелали гражданам сил, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря.