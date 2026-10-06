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SPORT24.ru

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Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на прощальный матч Месси

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на прощальный матч Месси

Сегодня, в ночь с 6 на 7 октября мск, в Буэнос-Айресе пройдет товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина.

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