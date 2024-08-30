Венесуэла передала России двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ,Они имели глупость лететь через Венесуэлу, где их и взяли, после чего передали России.
Венесуэла передала России колумбийских наемников
Комментарии
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Лидия
Зачем они нам? Кормить их бесплатно или лучше пусть работают, зарывают трупы своих соратников по борьбе с нами. Живут в хорошем климате и всё им не так, припёрлись убивать наших многострадальных людей.
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16 час.
Наталия
Есть еще один реальный союзник, теперь и в Латинской Америке.
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11 час.
Пульхерия Djem
Чтобы судить,и чтобы в Колумбии это знали.
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3 час.
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