Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Чтобы судить,и чтобы в Колумбии это знали.Венесуэла передал...
  • Владимир Елкин
    Жиды, они без совести и Родины! Такие и в России есть жиды! (Не путайте с евреями!)Работают на побед...
  • Владимир Елкин
    Пора национализировать предприятия и объекты связи! Вот тогда будет справедливость во всех российских регионах!МТС с «Билайном» ...

Венесуэла передала России колумбийских наемников

Венесуэла передала России колумбийских наемников

Венесуэла передала России двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ,Они имели глупость лететь через Венесуэлу, где их и взяли, после чего передали России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Зачем они нам? Кормить их бесплатно или лучше пусть работают, зарывают  трупы своих соратников по борьбе с нами. Живут в хорошем климате и всё им не так, припёрлись убивать наших многострадальных людей.
Ответить
16 час.
Наталия
Есть еще один реальный союзник, теперь и в Латинской Америке.
Ответить
11 час.
Пульхерия Djem
Чтобы судить,и чтобы в Колумбии это знали.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх