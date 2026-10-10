В 2026 году из ВСУ дезертировало уже 165 435 человек

В 2026 году из ВСУ дезертировало уже 165 435 человекПо данным украинской прокуратуры в сентябре 2026 года было заведено более 21,2 тысяч дел по самовольному оставлению части и дезертирству.
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