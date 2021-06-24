В Оренбурге полицейские и общественники приняли участие в научно-практической конференции

В рамках акций «Каникулы с Общественным советом» и «Антинаркотический месячник - 2021» заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина и член Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующая отделом профилактики наркологических расстройств Оренбургского областного клинического наркологического диспансера Анна Пьянкова приняли участие в научно-практической конференции «Современные аспекты формирования здоровьесбережения среди молодежи: эффективные технологии и методы».