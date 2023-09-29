Промышленность Челябинской области продолжает расти

Челябинская промышленность наращивает обороты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства (ИПП) региона в январе-августе текущего года стал равен 111,8%.
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