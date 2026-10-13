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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Некоторых трудовых мигрантов в России могут освободить от языкового экзамена

Некоторых трудовых мигрантов в России могут освободить от языкового экзамена

С таким предложением выступили в МВД МВД России разработало законопроект, который освобождает иностранных граждан от обязательного подтверждения владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ.

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