Покупка собственного жилья — это всегда рубеж, после которого жизнь делится на «до» и «после». Особенно остро это ощущается, когда тебе нет тридцати, за плечами годы съемных квартир, а на банковском счете лежит сумма, сопоставимая со стоимостью небольшой студии где-нибудь на окраине.