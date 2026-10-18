Покупка собственного жилья — это всегда рубеж, после которого жизнь делится на «до» и «после». Особенно остро это ощущается, когда тебе нет тридцати, за плечами годы съемных квартир, а на банковском счете лежит сумма, сопоставимая со стоимостью небольшой студии где-нибудь на окраине.
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