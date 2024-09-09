Buys Nikkei/USD Futures CME:NKD1! brittnie44 1. 4hr bullish OB (tpd 4x) 2. Imbalance above 3.
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Buys Nikkei/USD Futures CME:NKD1! brittnie44 1. 4hr bullish OB (tpd 4x) 2. Imbalance above 3.