«Шизофрения»: Лавров оценил заявления Зеленского о миротворцах

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что заявления Владимира Зеленского об иностранных военных и миротворцах на Украине из ряда шизофренических.
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