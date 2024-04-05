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АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

Люди, которые ждут мира, окончания войны и возврата к условиям до начала СВО, ничем не отличаются от тех, кто на освобожденных от нацистов территориях ждёт возврата украинской власти.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Все правильно. НО - Победа - не любой ценой. Нам не нужна пиррова победа. Надо начинать воевать должным образом. Засыпать весь Запад Украины ракетами и бомбами. Пусть это будет не сверхточное оружие. Надо уже начинать бить по площадям. Надо тупо превратить Запад Украины в руины, разрушить инфраструктуру, сделать многокилометровую Зону отчуждения по всей длине границы Украины со своими западными союзниками.  Сделать так, чтобы хохлы бежали в свою Европу. Тогда у Зеленого не будет ресурсов, чтобы продолжать войну. Впрочем, я не специалист, возможно есть иные варианты победного завершения СВО. Но &quot;тянуть резину&quot;, как это делается сейчас, - значит создавать Зеленому дополнительные возможности &quot;перемалывать&quot; и нашу технику и наших солдат...
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23 час.
Алексей Тан
Ты из тех!... кто не понимает цели ЭТОЙ войны!!!... (не путай с СВО) ... ЭТО борьба за ПОЛНЫЙ суверенитет! (самодержавие)... И война идёт не с Украиной... она в первые же пол года пала!!... а с НАЁМНИКОМ иудейского Уолл стрит, ... с НАТО... то есть!... Русский мир, ведёт войну с иудейским миром (с сионизмом)... и показательно, что Иран (персы), Китай и Россия (Абсолютно разные государства)... имеют одного и того же ВРАГА... .(Вампира).
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22 час.
Natalija Osminina
Ну какой же Дугин - философ, если не видит очевидного-  старый мир отмирает на наших глазах. На смену двухполярного мира 33 года назад пришел однополярный, а сейчас на его смену придет многополярный.  Поэтому вот это &quot;Мы вступили в эпоху «бесконечной войны» и  даже Победа до конца ее не завершит&quot; - это  из серии изобретения вечного двигателя. Наоборт, уже никогда не будет войн между Западной цивилизацией и Русской. Потому что Западной цивилизации пришел эволюционный конец.  И &quot;государством Победы&quot; Россия станет вовсе не  от победы над Украиной, а после победы над Мировым Злом - сионизмом во всех его людоедских формах.
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20 час.

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