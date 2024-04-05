АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

ЮВ Юрий Во Все правильно. НО - Победа - не любой ценой. Нам не нужна пиррова победа. Надо начинать воевать должным образом. Засыпать весь Запад Украины ракетами и бомбами. Пусть это будет не сверхточное оружие. Надо уже начинать бить по площадям. Надо тупо превратить Запад Украины в руины, разрушить инфраструктуру, сделать многокилометровую Зону отчуждения по всей длине границы Украины со своими западными союзниками. Сделать так, чтобы хохлы бежали в свою Европу. Тогда у Зеленого не будет ресурсов, чтобы продолжать войну. Впрочем, я не специалист, возможно есть иные варианты победного завершения СВО. Но "тянуть резину", как это делается сейчас, - значит создавать Зеленому дополнительные возможности "перемалывать" и нашу технику и наших солдат...

Алексей Тан Ты из тех!... кто не понимает цели ЭТОЙ войны!!!... (не путай с СВО) ... ЭТО борьба за ПОЛНЫЙ суверенитет! (самодержавие)... И война идёт не с Украиной... она в первые же пол года пала!!... а с НАЁМНИКОМ иудейского Уолл стрит, ... с НАТО... то есть!... Русский мир, ведёт войну с иудейским миром (с сионизмом)... и показательно, что Иран (персы), Китай и Россия (Абсолютно разные государства)... имеют одного и того же ВРАГА... .(Вампира).