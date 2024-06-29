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Эксперт рассказала, как можно получить максимальную пенсию

Эксперт рассказала, как можно получить максимальную пенсию

Согласно российскому законодательству, размер пенсии на данный момент напрямую связан с размерами заработной платы на период трудовой деятельности, сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости .

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