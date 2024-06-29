Эксперт рассказала, как можно получить максимальную пенсию

Согласно российскому законодательству, размер пенсии на данный момент напрямую связан с размерами заработной платы на период трудовой деятельности, сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии