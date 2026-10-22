«Возможно, память о сенаторе Линдси Грэме**, скончавшемся в июле в возрасте 71 года, сможет сделать то, чего не смогло сделать его присутствие: убедить Дональда Трампа в том, что его путь к историческому президентству лежит через противодействие реваншистским планам президента России Владимира Путина на Украине и за ее пределами», — с такой многообещающей ноты начинается статья директора русофобского «Атлантического совета»* (нежелателен в РФ) Фредерика Кемпе.