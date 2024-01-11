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Враг попытался атаковать три области, — Минобороны РФ

Враг попытался атаковать три области, — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что 11 января около 04.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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