Враг попытался атаковать три области, — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что 11 января около 04.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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