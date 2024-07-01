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Бруно Кабокло и Марселиньо Уэртас – в составе сборной Бразилии на олимпийскую квалификацию

На групповом этапе бразильцам предстоит сразиться с Черногорией и Камеруном. Состав сборной Бразилии Бруно Кабокло, Марселиньо Уэртас, Витор Бените, Жорже де Паула, Яго дос Сантос, Кристиано Фелисио, Диди Лозада, Лео Мейндл, Раул Нето, Маозинья Перейра, Ги Сантос.

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