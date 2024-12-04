Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования факта нарушения прав граждан в Московской области, связанного с отсутствием необходимой транспортной инфраструктуры

В эфире федерального канала сообщалось, что в одном из СНТ Московской области местные жители не могут добиться от органов местной власти строительства дороги до их населенного пункта, несмотря на решения суда.
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