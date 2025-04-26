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Убийство русского генерала в Балашихе: "Я слышу это впервые". Трамп дал обещание

Убийство русского генерала в Балашихе: "Я слышу это впервые". Трамп дал обещание

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Американский президент Дональд Трамп заявил, что лишь в самолёте по пути в Рим узнал об убийстве русского генерала в Балашихе.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
А вы спросите ВВП, он что-то слышал об убийствах наших генералов?? Или у него фильтр мозговой стоит?
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4 час.
НЕ
Натали Егорова
👍
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1 час.
Вадим Кузнецов
Для подготовки и проведения такого теракта нужна серьезная информация, террористы ее откуда-то регулярно получают. Интересно, а у нас вообще есть органы госбезопасности и контрразведка?
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48 мин.
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