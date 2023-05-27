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Фетисов назвал преступлением показ ЧМ-2023 по хоккею в России

Фетисов назвал преступлением показ ЧМ-2023 по хоккею в России

Вячеслав Фетисов высказался резко против трансляций чемпионата мира по хоккею на российском ТВ. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил о недопустимости трансляции первенства мира по хоккею на территории России.

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