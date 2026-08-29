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Эксперт Храпунова: перед 1 сентября мошенники используют семь схем обмана

Эксперт Храпунова: перед 1 сентября мошенники используют семь схем обмана

В преддверии 1 сентября среди мошенников пользуются популярностью семь схем по обману учащихся и их родителей, рассказала KP.

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