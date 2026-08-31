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Царьград

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В Венгрии обеспокоены продлением Россией запрета на экспорт дизеля

В Венгрии обеспокоены продлением Россией запрета на экспорт дизеля

Правительство России продлило ограничение на вывоз дизельного топлива до 30 сентября, что, по мнению венгерских экспертов, ударит по Европе и приведёт к росту цен.

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