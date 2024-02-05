Авиакомпаниям в России запретят рассаживать детей и родителей в самолетах

Российским авиакомпаниям планируют запретить рассаживать детей и их родителей в самолетах. Об этом соощают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
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