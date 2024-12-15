«НАТО и Запад просто лгут»: норвежцы высказались о перспективах украинского конфликта

Посетители норвежского сайта Document.no прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе о том, что на украинских фронтах с начала конфликта якобы могло погибнуть до миллиона человек с обеих сторон.
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