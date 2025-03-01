Дорожная карта развития MMORPG Warhammer Online: Return of Reckoning на весну и лето В MMORPG Warhammer On...

Дорожная карта развития MMORPG Warhammer Online: Return of Reckoning на весну и летоВ MMORPG Warhammer Online: Return of Reckoning, известной своим акцентом на RvR-сражения, где координация игроков часто оставляет желать лучшего, весенний и летний сезоны 2025 года предложат немало контента для любителей PvE.