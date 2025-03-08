Военкор сообщает о начале наступления ВС РФ на Суджу Российские войска начали наступление непосредственно на город Суджа в Курской области.
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Военкор сообщает о начале наступления ВС РФ на Суджу Российские войска начали наступление непосредственно на город Суджа в Курской области.
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