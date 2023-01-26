Процесс вывоза мусора переведен на бесперебойный режим

Идет учет в информационной системе «Управление отходами» Одно из основных условий работы всех регоператоров группы «ЭкоЛайн» — организация полностью прозрачного и бесперебойного вывоза отходов с помощью информационной системы «Управление отходами».
Идет учет в информационной системе «Управление отходами» Одно из основных условий работы всех регоператоров группы «ЭкоЛайн» — организация полностью прозрачного и бесперебойного вывоза отходов с помощью информационной системы «Управление отходами».
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