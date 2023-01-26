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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Процесс вывоза мусора переведен на бесперебойный режим

Идет учет в информационной системе «Управление отходами» Одно из основных условий работы всех регоператоров группы «ЭкоЛайн» — организация полностью прозрачного и бесперебойного вывоза отходов с помощью информационной системы «Управление отходами».

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