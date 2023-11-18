Кремль пустил в ход супероружие: Нам смешно - остальным грустно

У России появились ещё два вида супероружия - хакеры и пранкеры. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) силой сарказма обличали не только представителей американского истеблишмента, но и смогли зарекомендовать себя как самую "опасную" проблему для всего западного мира!Жертвами своей глупости уже стали сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм и лидер большинства республиканцев в Конгрессе США Митч Макконнелл.