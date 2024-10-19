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Народный депутат: кампанию по уничтожению независимой Церкви на Украине координирует лично Зеленский

Народный депутат: кампанию по уничтожению независимой Церкви на Украине координирует лично Зеленский

Кампания по борьбе с Украинской православной церковью ведется при прямом участии Зеленского, отметил народный депутат Артем Дмитрук.

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