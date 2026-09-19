Мотоциклисты и зрители: в Твери масштабно закрыли мотосезон

В Твери торжественно закрыли мотосезон‑2026. Фото: Лариса Климова /РИА ВерхневолжьеСегодня, 19 сентября, в Твери состоялось закрытие мотосезона 2026 года.
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