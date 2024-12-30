В ИКИ РАН предложили объяснение возникновения быстролетящих нейтронных звезд

Объяснение, каким образом могут формироваться быстролетящие нейтронные звезды, нашли с помощью численного моделирования астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН, 28 декабря сообщила пресс-служба института.
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