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Джеймс Воулз: «Знаю, как должна выглядеть эффективная организация. «Уильямсу» трудно работать на таком уровне»

Руководитель « Уильямса » поделился мнением о состоянии коллектива на фоне трудностей с болидом, сравнив ситуацию с опытом работы в «Мерседесе».

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