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Акции «Яндекса» падают на новостях о разделении бизнеса

Акции «Яндекса» падают на новостях о разделении бизнеса

Акции «Яндекса» к 17:28 мск снижаются на 2,85%, свидетельствуют данные торгов.   Ранее компания сообщила о предварительных намерениях по изменению структуры, согласно которым «Яндекс» может выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний.

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