Акции «Яндекса» падают на новостях о разделении бизнеса

Акции «Яндекса» к 17:28 мск снижаются на 2,85%, свидетельствуют данные торгов. Ранее компания сообщила о предварительных намерениях по изменению структуры, согласно которым «Яндекс» может выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний.