Депутат МГД: Москва реализует поручения президента в сфере цифовизации услуг для населения

Москва активно развивает систему цифровых услуг для населения, которая будет являться частью ранее анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию нацпроекта «Экономика данных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии