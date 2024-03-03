Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Депутат МГД: Москва реализует поручения президента в сфере цифовизации услуг для населения

Депутат МГД: Москва реализует поручения президента в сфере цифовизации услуг для населения

Москва активно развивает систему цифровых услуг для населения, которая будет являться частью ранее анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию нацпроекта «Экономика данных».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх