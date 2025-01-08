The Times: британские больницы не справляются с потоком больных гриппом

Больницы Великобритании не справляются с потоком больных гриппом, пишет The Times.По словам представителя национальной службы здравоохранения, сотрудники службы здравоохранения на переднем крае работают в условиях значительного давления.
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