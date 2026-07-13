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Закон, порядок, государство

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Украина уже утомила. Но Европа тупо не слышит множащиеся разумные голоса

Украина уже утомила. Но Европа тупо не слышит множащиеся разумные голоса

Желающих помогать Украине становится все меньше и меньше, пишет MP. Уже несколько европейских политиков открыто выражают скептицизм по отношению к Зеленскому и помощи Украине.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Словакия, Венгрия, теперь уже Испания и Польша начали выступать ВРАЗРЕЗ с &quot;политикой партии&quot;... По-моему это симптом СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! С его властями же просто переговариваться НЕВОЗМОЖНО (это Мински показали)! Больно уж поддержкой укронациков-террористов повязаны! А других ПОКА нет - ЭТИ всё нарываются, чтобы их СВОИ же граждане скинули - но пока у власти ... Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как &quot;маниловское&quot; руководство ЕС - НЕИЗБРАННОЕ, НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду неадекватным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся &quot;накануне грандиозного шухера&quot;! Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если &quot;причём&quot; - то так замаскированно, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!!
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