"Зеленский вёл себя с Путиным нагло и беспардонно": Раскрыта причина провала Украины

Об этом Богдан рассказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишут РИА Новости. По мнению высокопоставленного чиновника из Украины, Зеленский в свойственной ему манере принялся пародировать главу России, и сделал этот крайне неудачно.