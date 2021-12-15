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"Зеленский вёл себя с Путиным нагло и беспардонно": Раскрыта причина провала Украины

"Зеленский вёл себя с Путиным нагло и беспардонно": Раскрыта причина провала Украины

Об этом Богдан рассказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишут РИА Новости. По мнению высокопоставленного чиновника из Украины, Зеленский в свойственной ему манере принялся пародировать главу России, и сделал этот крайне неудачно.

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