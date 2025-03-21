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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов о слабых результатах: «Выяснилось, что болел ковидом. С этим связано плохое самочувствие»

«Сдавал анализы крови, все хорошо. Сдал на антитела разных вирусов, выяснилось, что болел ковидом либо во время соревнований, либо между Беларусью и Златоустом.

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