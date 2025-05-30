Карасин: на втором этапе переговоров с Украиной будут обсуждаться конкретные вопросы

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет «в более продвинутой стадии».
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