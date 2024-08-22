В Павловске 1 сентября пройдет симфонический open-air

В рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» В музее-заповеднике «Павловск» 1 сентября в 16:00 состоится симфонический open-air, в программе которого прозвучат произведения Иоганна Штрауса и Петра Чайковского.
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