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Европа тайно финансирует русскую армию. Bild обнаружил сенсацию

Европа тайно финансирует русскую армию. Bild обнаружил сенсацию

Царьград Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Европейские страны негласно финансируют русскую армию.

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Комментарии
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св
спивак виктор
тю,пусть не покупают ,лето на носу,на кострах готовить горох,поели набздели согрелись!
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13 час.
Валентин Воробьев
Ну ну. Торгуйте со всеми себе на здоровье, без войн. Чего ещё тут понимать-то
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8 час.
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