Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РПЦ назвали «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей в Киево-Печерской лавре

В РПЦ назвали «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей в Киево-Печерской лавре

Планируемая ДНК-экспертиза мощей святых в Киево-Печерской лавре станет «актом сатанизма». Таким мнением в беседе с телеканалом «Звезда» поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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