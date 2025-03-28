В РПЦ назвали «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей в Киево-Печерской лавре

Планируемая ДНК-экспертиза мощей святых в Киево-Печерской лавре станет «актом сатанизма». Таким мнением в беседе с телеканалом «Звезда» поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.