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Милад Карими завоевал второе место на чемпионате Азии в Южной Корее

Милад Карими завоевал второе место на чемпионате Азии в Южной Корее

В южнокорейском городе Чечхон стартовал финальный этап чемпионата Азии по спортивной гимнастике. В рамках турнира прошёл финал вольных упражнений, где казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль, набрав 14.

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