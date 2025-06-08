Милад Карими завоевал второе место на чемпионате Азии в Южной Корее

В южнокорейском городе Чечхон стартовал финальный этап чемпионата Азии по спортивной гимнастике. В рамках турнира прошёл финал вольных упражнений, где казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль, набрав 14.
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