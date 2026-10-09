Врач назвал причину пробуждения в 3:29

Врач общей практики из Британии Амир Хан рассказал, почему люди могут просыпаться ночью, после чего им обычно трудно снова уснуть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Последний удар по...
- ЛЛ Глава Белореченск...
- Стала известна пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым