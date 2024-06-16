Шедевр Ильи Репина из коллекции Русского музея впервые прибыл в Минск

Событие уже сравнивают с советскими гастролями «Мона Лизы» Леонардо да Винчи Картина 1892 года Ильи Репина «Белорус» из постоянной коллекции Русского музея и еще три другие работы художника впервые прибыли в Минск для участия в выставке в Национальном художественном музее Республики Беларусь.
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