Шедевр Ильи Репина из коллекции Русского музея впервые прибыл в Минск

Событие уже сравнивают с советскими гастролями «Мона Лизы» Леонардо да Винчи Картина 1892 года Ильи Репина «Белорус» из постоянной коллекции Русского музея и еще три другие работы художника впервые прибыли в Минск для участия в выставке в Национальном художественном музее Республики Беларусь.