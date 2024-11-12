Оказывается, цены на хлеб подняли под надуманным предлогом, ссылаясь на неурожай, которого не случилось. А где тогда падение цен

По идее, цены на хлеб должны нам снизить. Это если рассуждать с точки зрения банальной порядочности и справедливости, и как у нас любят повторять «наверху», исходя из «социальной ориентированности» бизнеса.
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