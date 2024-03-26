Нужна тотальная проверка мигрантов

МП

Михаил Пантюхин

Уважаемые граждане России, нашим Властям пора научиться выбирать между чёрным и белым! Чёрное это враги открытые и скрытые, сидящие возле крантика и паразитирующие на теле государства, которые работают , но работают на себя и во вред КОРЕННОМУ НАРОДУ РОССИИ, А ЗНАЧИТ И ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ! Это те, кто всякими обсурдными заявлениями "узаконивают" эту мерзопакостную экспансию совершенно не контролируют от слова вообще и потворствуют их преступлениям своими бездействиями, но ЕСТЬ ДОСТОЙНЫЕ, но вот найдутся и Иуды, которые продают и предают! И не считают их количество, а зачем! И при всех деяниях, делают "беленькими" тех, кто нападает стаей на ОДНОГО РУССКОГО, при этом унижая и по сути ненавидя НАРОД РОССИИ всеми доступными и недоступными , а то есть незаконными способами! Это те, кто по статье разжигание межнациональной розни ПО 282-ой за защиту РУССКИМ МУЖЧИНОЙ ЖЕНЩИНУ, РЕБЕНКА, СТАРИКА И СОБСТВЕННОГО ДОМА САЖАЮТ ИМЕННО РУССКОГО (РОССИЯНИНА КОРЕННОГО) ЧЕЛОВЕКА ПО ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ, НАЗЫВАЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, ВОИНА ОСВОБОДИТЕЛЯ ИЗ СВО "НАЦИСТОМ"!?НО ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВИДЯТ ТАКОГО НАЦИЗМА ОТ ВВОЗИМЫХ ЧУЖДЫХ НАМ НАРОДОВ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР НЕ ТОЛЬКО НАШИ ЗАКОНЫ НЕ СОБЛЮДАЮТ НО И СВОИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ, БОЛЕЕ ТГО НАСАЖДАЯ И ПРИДУМЫВАЯ СВОИ "ЗАКОНЫ" СТАИ!!! ОНИ ХОТЯТ УБИТЬ В РУССКИХ ДУХ ЗАЩИТНИКОВ ЗА РЕБЕНКА, ЖЕНЩИНЫ, СТАРИКА ЗА РОДИНУ РОССИЮ???? А "импортных" отпускают за УБИЙСТВО НОЖОМ В СЕРДЦЕ в зале суда (Казань), ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОВ РФ И КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НАШЕГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА!!!! Это те, кто из кожи вон лезут, чтобы "заработать" ещё миллиончик продавая не только паспорт РФ, НО И РОДИНУ!!!! Этот список можно продолжить до бесконечности, ибо для них ЗАКОНЫ РФ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ В МОРГЕ ИЛИ В МОГИЛЕ ЗАСЫПАННЫЕ ЗЕМЛЕЙ И ЗАБЫТЫ! ВЕДЬ ЗАКОНЫ ТОЖЕ МОЖНО КУПИТЬ, ОТМАЗЫВАЯ ЧЛЕНА СТАИ!!! Но КАК КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ С ЭТОЙ триклятой чернотой мириться ???? РУССКИХ УБИВАЮТ В СВОЕЙ СТРАНЕ, ГРАБЯТ НАСИЛУЮТ, ВЫТЕСНЯЮТ ВСЕМИ СПОСОБАМИ СВОЕГО МОГИЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА КОРЕННЫХ ГРАЖДАН РОССИИ!!! ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ КОРЕННОМУ НАРОДУ РОССИИ, как сказано в одном известном фильме-"САМОМУ ПОВЕСИТЬСЯ ....."!!! Я, КАК И МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ ХОТЯТ ЖИТЬ В СВОЕМ ГОСУДАРСТВЕ КОТОРОЕ МНОГО ВЕКОВ НАЗЫВАЕТСЯ РОССИЯ, ПО ЗАКОНАМ РФ, А НЕ по ввозным "правилам" из вне в котором "менталитет" силы стаи, ножей, а при покупке паспорта РФ они бегут и получают разрешение на ношение и применение оружия, а это превращение Россиии в дикий запад сша 18-19 века, или кто-то этого опять не понимает!!!! НАМ ЭТА ЧЕРНОТА ЧУЖДА, ПОТОМУ, ЧТО она антинародна и разрушительна для НАШЕЙ РОДИНЫ РОССИИ!!! А кто против, тот враг и агент ЦРУ и ми 6!!!!! ПРУЖИНА ТЕРПЕНИЯ НАРОДА РОССИИ СЖИМАЕТСЯ В ТИСКАХ ЭТОГО БЕСПРЕДЕЛА, НО У ЭТИХ ТИСКОВ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, А ЗНАЧИТ НАШЕ РУССКОЕ (РОССИЙСКОЕ) ТЕРПЕНИЕ И МОЖЕТ ТАК ВЫРВАТЬСЯ !!!! МЫ РУССКИЕ НЕ АККУПАНТЫ, МЫ НЕ ВТОРГЛИСЬ В ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ, МЫ ЖИВЁМ НА ЗЕМЛЕ ПЕРЕДАННОЙ НАМ НАШИМИ РОДИТЕЛЯМИ, БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ, НЕОДНОКРАТНО ПОЛИТОЙ КРОВЬЮ НАШИМИ ПРЕДКАМИ!!!! А НАЦИСТЫ ТЕ, КТО ЛЕЗЕТ В РОССИЮ, НАСАЖДАЯ СВОИ "ПОРЯДКИ" А ПО СУТИ БЕЗПОРЯДКИ, КТОРЫЕ НАМ РУССКИМ (.....) ЧУЖДЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!! ЕСЛИ ПОРЯДОК НЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НАШИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ И СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ, ТО НАШИ ВРАГИ ВНУТРЕННИЕ ОТКРОЮТ ВОРОТА В ГРАДЫ РОССИИ И ВРАГИ ВОЗЬМУТ НАС БЕЗ БОЯ!!!!!