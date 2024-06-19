Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Мосты и набережные

Мосты и набережные

Маршрут экскурсии:  м.Китай-город - Китайгородский проезд - Москворецкая набережная - Большой Москворецкий мост - Софийская набережная - Болотная набережная - улица Серафимовича - Якиманская набережная - с экскурсоводом компании "Твоя Москва" Лидией Гребневой - https://tvoyamoskva.

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