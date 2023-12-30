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Кандидат в президенты США Кристи считает Трампа мучеником

Кандидат в президенты США Кристи считает Трампа мучеником

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который также является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, выступил с заявлением о том, что экс-президент США Дональд Трамп является «мучеником».

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