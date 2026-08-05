Мощный ливень затопил улицы Омска. Машины передвигаются вплавь, пешеходы тоже. Какая ситуация в вашем районе? Видео и фото можно поделиться в нашем канале в Макс.
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Мощный ливень затопил улицы Омска. Машины передвигаются вплавь, пешеходы тоже. Какая ситуация в вашем районе? Видео и фото можно поделиться в нашем канале в Макс.
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