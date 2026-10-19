В Тюменской области 3,5 тысячи отцов и около 80 дедушек получают пособие по уходу за ребёнком. С 2023 года число мужчин в декрете увеличилось в десять раз.
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